فستان ميلانيا ترامب يعرضها لموجة سخرية في ذكرى 11 سبتمبر

اعتادت ميلانيا ترامب على الظهور بأزياء غريبة، تسبب لها الانتقاد المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها الهجوم الذي طالها بعد نشرها لصورتها على "انستجرام" في ذكرى حادث 11 سبتمبر، وهي ترتدي فستانا يحمل رسما قال عنه البعض إنه يشير إلى الحادث.

ويظهر بالفستان رسم بارز يشبه أحد الأبراج، وهو يتعرض لهجوم الطائرة عام 2001، ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نشرته "روسيا اليوم".

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وعلق أحد المتابعين"هل ... هل تحطمت طائرة في أحد البرجين التوأمين في الجزء الخلفي من معطف ميلانيا!"، وقال أخر: "أعتقد أن ميلانيا تحاول أن تخبرنا بشيء مع معاطفها".

من جهتها وصفت "ستيفاني جريشمان" المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض تلك التعليقات بالسخيفة، وقالت: لماذا لا نبحث عن أمور أكثر أهمية؟

وجدير بالذكر أن ميلانيا تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب ملابسها، فقد تعرضت لانتقاد في زيارتها لقمة مجموعة السبع الكبار بسب ارتدائها لفستان أصفر اللون مرسوم عليه ورد أحمر، ما جعل أحد المعلقين يصفها "بالمهرج".

كما تعرضت لانتقاد آخر بسب معطف كتبت عليه عبارة "أنا لا أكترث... فهل تكترثون؟"، وقت زيارتها مركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.