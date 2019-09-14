غدا.. "الوفد" يدشن مبادرة "مع المرأة" في الغربية

يطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، صباح غد، مبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استكمالًا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"، التي أطلقها الحزب بداية العام الجاري.

وقال أبوشقة، في بيان صادر عنه، إن مبادرة الوفد مع المرأة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها ورعايتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

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وقال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن قيادات الوفد وكوادره يتوجهون، غدًا، إلى الغربية لحضور مؤتمر رئيس الحزب الجماهيري بقاعة مؤتمرات جامعة طنطا، لإطلاق المبادرة بهدف تمكين المرأة المصرية.

وأضاف الهضيبي، أن محافظة الغربية مستعدة حاليًا لاستقبال مبادرة الوفد، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الفئات المستحقة، متابعا بأن مؤتمر تدشين المبادرة سيشهد توزيع كراسي متحركة وماكينات خياطة وشهادات توفير وشنط مدرسية وثلاجات خاصة بالمشروعات المستدامة، دعمًا للمرأة المصرية في المحافظة.

وأكد أنه سيجرى تكريم الأمهات المثاليات، وتوقيع عدد من البروتوكولات بالتعاون مع وزارتي التضامن والتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع لجنة الوفد في الغربية، تأكيدًا لإيمان حزب الوفد بدور المرأة الريادي في الأسرة والمجتمع بصفة عامة ومشاركتها للرجل جنبا إلى جنب.