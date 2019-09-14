فيديو.. شيرين رضا: دينا الشربيني أول واحدة بعتتلي سخرية "يوم التلات"

أثارت أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، كثيرا من الجدل حول الثلاث فتيات الاتي يتحدث عنهن في الأغنية، وقالوا عن السمرا زينة عاشور زوجته، والبيضاء شيرين رضا، وأما أم روح حلوة في دينا الشربيني، وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة شيرين رضا على هامش لقائها مع برنامج The Insider المذاع عبر فضائية dubai one.

وتحدثت شيرين رضا عن آخر أعمالها فيلم الفيل الأزرق 2، وقالت إنها قضت وقتا طويلا في تصوير مشاهد لم تستغرق سوى دقائق معدودة، ثم تحدثت عن فيلم رأس السنة، والذي تأخر عرضه لأسباب لا تعلمها، وتطرقت في النهاية للتعليق على أغنية "يوم تلات".

وقالت عنها شيرين رضا، "الأغنية حلوة، مظنش اللي لحن وألف كان عارف أن هيحصل كدة في الأغنية، وأول واحدة بعتتلي الصور اللي عاملينها علينا هي دينا الشربيني نفسها، والميمز اللي بيعملوها على الأغاني شربات والناس بجد دمهم خفيف جدا".

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وكانت أغنية "يوم تلات"، أثارت ضجة كبيرة في وقت طرحها، خاصة لأنها تتمحور حول 3 أنواع من الفتيات، قال عنها جمهور الهضبة إنها متعلقة بالثلاث نساء في حياته.