كريم فهمي وزوجته..نسمات من الحب المتبادل: عيوني عليك حبيبي

في مشهد رومانسي اتجه الفنان كريم فهمي صوب زوجته، على المسرح وظهرا يتمايلان ويرقصان معا، واندمجا في الغناء مع الفنان محمد حماقي على أغنية "أحلى حاجة فيكي"، خلال حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

كانت اللقطة السابقة الأشهر خلال الحفل، حيث حازت على إعجاب الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتصدر محركات البحث على موقع "تويتر".

هذه ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها الفنان كريم فهمي فيه زوجته دانيا البناوي، حيث دائما ما ينتهز الفرص والمناسبات التي يعبر فيها عن حبه لزوجته، خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تخلى نظرات الحب والرومانسية من ملامح كريم في جميع الصور التي تجمعه بزوجته دانيا، والتي يشاركها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

قبلات جريئة

نشر كريم في عام 2017، صورة رومانسية تجمعه بزوجته، وهو يقبلها، من داخل حمام السباحة، اعتبرها البعض "جريئة"، فكريم يعد من أكثر الفنانين الذين يحرصون على الاعتراف بحبهم لزوجاتهم أمام الجميع.

في حين أثارت الصورة غيرة معجبات كريم اللائي، عبرنّ عن ذلك بكلمات يحسدن فيها زوجته دانيا على رومانسية زوجها.

وروى "كريم" قصة حبه التي جمعته بزوجته خلال برنامج "معكم"، مع الفنانة منى الشاذلي، والتي بدأت بصداقة كبيرة جمعت بينهما، ثم تحولت إلى قصة حُب وتوجت بالزواج.

أعد "كريم" أغنية من تأليفه لزوجته، وفاجئها بها خلال حفل زفافهما. وتضمنت كلمات الأغنية: "عيوني عليك حبيبي انت اللي بين كل الناس، وغيرك ليه أشوفه مادام قدامي أغلى الناس، في ايدي ملاك بيخطف قلبي كل ما يتكلم، وأي كلام تقوله ساعتها قلبي بيسلم، يكون في عيونك ياللي دانيه بين إيديك".

وبدون مناسبة يعترف الفنان كريم فهمي بين الحين والآخر بحبه لزوجته، وقد نشر في 7 أبريل من العام الجاري، صورة تجمعه بدانيا، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، وأرفق تعليقًا عليه" ملكة، يابيبي بحبك".

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عيد ميلادها

ولم يفوت كريم فرصة عيد ميلاد زوجته، ليفاجأها بكلمات رومانسية ، عبر من خلالها عن حبه الشديد لها، قائلا: "أنا أكثر الرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلى حب، شكرًا لدعمك لي، كل سنة وإنتي طيبة".

نظرات رومانسية ترجمت الحب الذي يكنه كريم لزوجته، حينما نشر صورة برفقتها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها:" حينما أنظر إليك اتساءل كيف يجب أن أكون محظوظًا للغاية، تجعلني أشعر بالفخر لكوني أحبك".

الجندي المجهول في حياتي

وجه الفنان كريم فهمي رسالة شكر لزوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"،، لدعمها الدائم له في حياته الشخصية والفنية، في إبريل 2018.

ونشر كريم صورة برفقة زوجته عبر "إنستجرام"، وعلّق عليها: "شكرا حبيبتي على تعبك معايا، شكرا على تحملك ليا وأنا بشتغل وأنا بكتب كل فيلم جديد، شكرا على اهتمامك بقراية كل فيلم بكتبه، شكرا على اهتمامك بلبسي وشكلي، شكرا على حبك لنجاحي كأنه نجاحك أو أكتر، الحقيقة إن ليكي في نجاحي ده أكتر مني شخصيًا".

واستكمل رسالته، قائلًا: "شكرا على وقوفك جنبي لما أصر على رفضي لأي عمل لا يليق بالجمهور رغم احتياجنا المادي ليه وتقوليلي ولا يهمك نستحمل، لو كنت أخدت خطوات فده لأن ربنا سبب فيكي الأسباب إنك في ضهري، ربنا يخليكي ليا أنا والبنات وتفضلي شايله همنا طول الوقت، قررت أكتبلك قدام كل الناس عشان أنتي الجندي المجهول في حياتي.. شكرا على كل حاجة يا حبيبتي".