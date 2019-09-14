"الحبيبة الباقية".. رسالة أصالة لابنتها شام.. والأخيرة ترد: "أنت كل الحياة"

كلمات رومانسية عبرت من خلالها المطربة السورية أصالة نصري، عن حبها الشديد لابنتها شام، ومدى ارتباطهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صورة قديمة جمعت بين أصالة وابنتها شام، نشرتها الأولى عبر "إنستجرام" وأرفقتها برسالة: "ملامحها كما حلمت.. طاهرة وفيّه محبة ذكية واضحة، إن أخطأت اعتذرت ولا تكتفي بما تُعطي، بل تزداد كلّ يوم عطاء وتألّقاً".

وتابعت "أصالة" في رسالتها: "نعيش معًا مراحل كلّ منّا مشاركة، فيها طفولتي وبي نضجها، هي الحبيبة الباقية، الدّائمة الحنونة الّتي تبكي إنّ بكيت وتثور عنّي حتّى وإنّ كانت هي سبب ثورتي، هي إبنتي وكما هي تفخر أنّ تكون (بنت أصالة)، أنا أكثر منها فخر بها، لأنّها ستُكمل مشوار المحبّة والتعايش والتعاطف، تُكملني بلّ هي زينة صفاتي، وخلاصة شعوري، وأطراف ضميري، وهي عالمي وأملي، الله بحفظها ويحفظكم جميعاً ومنّ تحبّون".

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كلمات مقتضبة عبرت بها "شام" عن حبها لوالدتها "أصالة": "أنت كل الحياة".

وتلقت أصالة تعليقات كثيرة من متابعيها عبر "إنستجرام": "حبيبتي هي فخر كبير ربنا يحفظها وأنت سعادة وفخر ربنا يحميكم ويخليكم لبعض"، "ربنا يحفظكم يارب"، "أنا بعشق طريقة تعبيرك عن حبك لأولادك".

وكانت المطربة أصالة ظهرت للمرة الأولى برفقة ابنتها "شام" في لقاء تلفزيوني، كان مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "CBC" وذلك منذ يومين، وتحدثا عن الكثير من علاقتهما الأسرية.