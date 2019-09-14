تسريب فيديو لفنانة إماراتية.. وزوجها: "الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي"

"مقطع مشاعل الشحي" بهذا العنوان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب للفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، وهي مرتدية ملابس مكشوفة ودون حجاب.

صدمة انتابت الفنانة الإماراتية بعدما شاهدت الفيديو المسرب، لتخرج بعد ذلك في مقطع فيديو وهي في نوبة بكاء شديدة، حزنا على ما تعرضت له.

وعلق الفنان أحمد خميس، زوج الفنانة الإماراتية، على الفيديو قائلًا: "الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي"، داعيًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر وتداول الفيديو مرة أخرى: "أتمنى من الجميع عدم نشر وتداول أي فيديو لزوجتي مشاعل الشحي"، مهددًا بأنه "سيتم التحقيق مع أي شخص يداول الفيديو عبر التواصل الاجتماعي".

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وتابع "خميس" في منشوراته: "من أمس ونحن بمركز القيادة العامة لشرطة دبي، واكتشفنا منو مسوي كل هذا، وناشر خصوصيات زوجتي، المشكلة أنه مسافر، ولكن نفس ما قلت لك، راح تأخذ حقك وأكثر.. مسألة وقت لا أكثر".

واتضح أن شخص كان صور "مشاعل" دون حجاب، وسرب مقطع الفيديو، لم يجري الكشف عن ملابسات ما جرى بالضبط من هوية الشخص الذي فعل هذا الأمر المشين وكيفية حدوثه.

​ودونت مشاعل الشحي عدة تغريدات كشفت فيها عن حزنها لما حدث معها، لتقول في أول تغريدة: "اللهم إني غلبت ف أنصرني يا الله وحسبيه الله ونعم الوكيل".

​وتابعت بتغريدة أخرى قائلة: "طول عمري تربيت ع الحشمه وعمري ما طلعت من بيتي، بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني ويطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي".