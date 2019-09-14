الامارات | شاشة بعرض السيارة تحول مقصورة القيادة إلى مكتب جوال

شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة بعرض السيارة تحول مقصورة القيادة إلى مكتب جوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة كونتيننتال النقاب عن شاشة جديدة تحول مقصورة القيادة إلى مكتب جوال، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والممتد حتى 22 الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن منصة Integrated Interior Plattform، والمعروفة اختصارا باسم (IIP) تعرض البيانات المتعلقة بقيادة السيارة والتطبيقات المكتبية، مثل البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل في الوقت نفسه، كما تتحكم في العديد من الشاشات في مقصورة القيادة.

وإذا كان السائق يتولى مهمة قيادة السيارة، فتظهر له الشاشة الجديدة بعرض السيارة بالكامل؛ إذ يظهر للسائق الشاشات التقليدية الخاصة ببيانات القيادة وصورة لمرآة الرؤية الخلفية، التي تعتمد على الكاميرات. ويتم التحكم في وظائف الشاشة عن طريق الإيماءات؛ إذ يمكن بحركة واحدة عرض محتويات خريطة الملاحة فائقة الدقة على الشاشة.

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وعند تشغيل وظيفة القيادة الآلية ترتفع الشاشة لأعلى، وتظهر التطبيقات المكتبية، ويمكن للراكب الأمامي أيضاً الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية.

يشار إلى أن الشاشة الجديدة تتكون من شاشات عدة توجد تحت سطح زجاجي مشترك.