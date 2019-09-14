شاهد إطلالة حنان مطاوع في أول ظهور لها بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حضرت الفنانة حنان مطاوع حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، في أول ظهور لها بعد كشفها عن ولادتها لابنتها الأولى أماليا.

وارتدت "حنان" فستانًا طويلا فضفاضا من الستان، باللون التركواز الفاتح، بصيحة الأوف شولدر، وتميز التصميم بالحبيبات البراقة المزينة على الأكتاف.

وأكملت الإطلالة باعتماد مكياج بدرجات الكاشمير، وتصفيفة الشعر الويفي الواسع.