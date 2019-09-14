بلمسة فرعونية.. نادين نجيم بإطلالة رائعة من زهير مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
تألقت الفنانة نادين نجيم بفستان مستوحى من الأزياء الفرعونية، أثناء حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية 2019، في دورته العاشرة.
بإطلالة أنيقة ومكياج ناعم، خطفت نادين نجيم الأضواء، إذ ارتدت فستان ضيق باللون البيج المائل للذهبي، وتميز التصميم بلمسة فرعونية من الأعلى، التي ظهرت في قصة الأكتاف والأحجار المرصعة على هيئة أشكال هندسية، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.
وتميز الفستان بأكمام طويلة مع صيحة الكاب بقماش البليسية، وفاتحة أمامية طويلة، ولفت الأنظار تصميم الموديل من الخلف، الذي اعتمد على صيحة الظهر المكشوف مع ذيل طويل من عند الخصر بنفس قماش الكاب.
وأكملت إطلالتها بمكياج ترابي، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين والمموج من الأسفل
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