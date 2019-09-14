فيديو.. المشوار الإعلامي لمذيعات مؤتمرات الشباب.. "كوكتيل من المهنية والاحترافية"

صور.. من الصحافة للمراسلة للتقديم.. من هي آية جمال الدين مذيعة تغطية dmc لمؤتمر الشباب؟

بروفايل.. هبة حسين أم بدرجة مذيعة

"مذيعة وفنانة وزوجة رئيس" بين الهزيمة والانتصار.. سرطان الثدي لم يرحم أحد

فيديو| أغضبت ضيفها.. مذيعة عمانية تدخل في نوبة ضحك على الهواء

وجوه نسائية إعلامية لامعة برزت في منتديات ومؤتمرات الشباب، جسور الثقة التي تبنيها الدولة للتواصل مع جيل المستقبل المصري، منهن من قدمن حفلات الافتتاح والختام، وأخريات أدرن الجلسات النقاشية التي باتت سمة أساسية لزيادة التفاعل مع الشباب والرد على تساؤلاتهم.

وخلال السطور الأتية، نسلط الضوء على المذيعات الشابات الاتي تألقن في مؤتمرات الشباب السابقة منذ انطلاقها في 2016.

"شيماء الكردي".. مقدمة المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة

- هي خريجة كلية الإعلام، جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون دفعة 2013، وبدأت حياتها العملية بالتدريب في قناة الحدث العراقية، أثناء دراستها في الجامعة.

- انتقلت أثناء فترة التدريب إلى قناة الضياء العراقية، حيث عملت فيها تحت التدريب لمدة 8 أشهر

- عملت مذيعة في قناة الحدث لإحدى برامج الـ"توك شو".

- عملت في بعض القنوات المتخصصة بالشأن الليبي عقب عملها بـ"الحدث".

- قدمت برنامج "يسعد مساكم" عبر فضائية اقرأ.

- قدمت النشرات الإخبارية على فضائية "دريم"، التي عملت بها لأشهر عدة.

- انتقلت إلى قناة ON LIVE عام 2017، حيث وصفتها بالمرحلة الأكثر أهمية بمشوارها الإعلامي.

لمى جبريل.. مقدمة ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان

ـ تخرجت في كلية إعلام ب‏الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ـ بدأت في العمل الاذاعي من خلال تقديم برنامج إذاعي على إحدى المحطات الـ"أون لاين"، التي كانت تُبث على الإنترنت.

ـ التحقت بالعمل التليفزيوني من خلال قناة "الحياة"، وتدربت على العمل كمراسلة في أثناء دراستها بالجامعة.

ـ التحقت بقناة "CBC إكسترا" وقدمت نشرة الأخبار في 2014.

ـ قدمت برنامج "اكتشف"، الترفيهي، والذي عرضت فيه باقة من اللقطات الكوميدية، وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

- شاركت بإدارة جلسة مناقشة قانون الرياضة الجديد، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الرابع المنعقد في مدينة الإسكندرية، في يوليو 2017.

- كما شاركت في إدارة بعض جلسات منتدى شباب العالم، في نسخته الثانية، نوفمبر الماضي.

مروج إبراهيم.. مقدمة المؤتمر الأول الوطنى للشباب في شرم الشيخ

- انطلقت حياتها المهنية، من خلال التليفزيون المصري، عام 2008، حيث عملت مساعد مخرج في قطاع الأخبار، لمدة أربعة أعوام تقريبًا.

- حصلت على إجازة من التليفزيون المصري عام 2011، واتجهت إلى مجال تقديم النشرات الإخبارية من خلال قناة "الحدث العراقية".

- انتقلت بين عدد من القنوات المختلفة، منهم "anb" اللبنانية، و"LTC" و"سي بي سي إكسترا"، والتي كانت البوابة الأولى لها للانطلاق بشكلٍ جديد واحترافي.

- في أكتوبر 2017، أوقفتها "إكسترا نيوز" وأحالتها للتحقيق، بسبب خروجها عن قواعد "مدونة السلوك المهني"، حسبما ذكرت آنذاك، وذلك بعد حلقتها الشهيرة مع الدكتور عاصم الدسوقي.

- ظلت غائبة عن القناة لمدة شهر تقريبًا، لتعود لتُقدم التغطيات والنشرات الإخبارية، لتستأنف بعدها بأيام برنامج "ما وراء الحدث".

- شاركت في تقديم عدد من المناسبات المهمة، منها منتدى شباب العالم، واحتفالية صندوق "تحيا مصر".

نانسي نور.. مقدمة منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ

- تخرجت في كلية إعلام القاهرة، وانضمت بعدها إلى قناة "روتانا مصرية"، حيث شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب".

- انتقلت إلى قناة "سي بي سي"، لتكون واحدة من ضمن العاملين في تقديم النشرات الإخبارية، لتدخل دورة تدريبية جديدة لمدة 3 أشهر، حول طريقة إدارة الحوار واللغة، لتنضم بعدها إلى فريق المُذيعين بشكلٍ رسمي.

- شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز".

Advertisements

إيمان الحصري.. مقدمة المؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة

- تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.

- عملت كمراسلة في قناة "النيل للأخبار" في قطاع غزة ، عام 2002، ثم مذيعة أخبار بالقناة نفسها.

- شاركت في تقديم برنامج التوك شو الشهير على التليفزيون المصري "البيت بيتك" عام 2006.

- بعد ثورة 25 يناير حصلت على إجازة من التليفزيون المصري، وانتقلت للعمل بعدد من الفضائيات الخاصة، حيث شاركت في تقديم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور".

- ثم انتقلت منذ نحو عامين إلى قناة dmc، حيث قامت بتقديم برنامج "مساء dmc".

ريهام الديب.. مقدمة المؤتمر الوطني الخامس للشباب في فندق الماسة

- تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1997، وبدأت حياتها العملية في التليفزيون المصري عام 1998، وما زالت تعمل به حتى الآن.

- عملت بقناة النيل للأخبار منذ عام 1998، كمذيعة نشرات ومقدمة برامج إخبارية.

- انتقلت إلى قناة المحور عام 2013، وعملت بها لمدة عامين، ثم عادت للتليفزيون المصري مرة أخرى.

- في أكتوبر 2015، قدمتة حفل العرض العسكري بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

- في 23 ديسمبر 2015، انضمت مذيعة قناة "النيل للأخبار" ريهام الديب لإذاعة راديو مصر، كقارئة للنشرات.

- في فبراير 2016، قدمت الإذاعة الخارجية حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

- شاركت في التغطية الإخبارية لنقل أعمال تطوير ميناء سفاجا، ورفع العلم المصري على حاملة المروحيات "ميسترال" جمال عبدالناصر.

- شاركت في تقديم المؤتمر الوطني للشباب على مدار الثلاث دورات الأخيرة في القاهرة، وأسوان، والإسماعيلية، سواء بالتقديم أو إدارة بعض الجلسات.

- قدمت مؤتمر إعلان المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- شاركت في تقديم حفل ختام سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

خلود زهران.. مقدمة المؤتمر الوطني السابع للشباب

- تلقت تعليمها في المرحلة الأولي بدولة الكويت، ثم عادت إلى مصر لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي.

- تخرجت في كلية الإعلام وكانت الأولى على دفعتها، وحصل مشروع تخرجها على المركز الأول.

- بدأت مشوارها ببرنامج "عز الشباب" على شاشة قناة روتانا مصرية، واستمرت فيه لمدة 3 سنوات.

- التحقت بقناة إكسترا نيوز في عام 2017.

- إحدى مقدمات برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز".

- في أبريل 2017، قدمت ندوة بعنوان "اسأل الرئيس" في فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسكندرية والإسماعيلية.

- شاركت في تقديم حفل الختام بمؤتمر الشباب في الإسكندرية والإسماعيلية.

- تشارك حاليا في تقديم برنامج التوك شوا "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي على on e.

هبة جلال.. مقدمة حفل ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

- تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010.

- بدأت رحلتها مع الكاميرا في عام 2010 من طريق العمل كمراسلة لبرنامج الـ توك شو الشهير "العاشرة مساءً" على شاشة "دريم"، وكانت تقدمه وقتها الإعلامية منى الشاذلي.

- أول تجاربها كمذيعة كانت من خلال قناة "الغد العربي" الإخبارية التي تبث من القاهرة، حينما انضمت لصفوفها لتقديم نشرات الأخبار والبرامج السياسية، واستمرت بها لنحو ثلاث سنوات.

- عملت كقارئة نشرة في راديو "BBC عربي" لفترة قصيرة.

- انتقلت إلى قناة dmc كقارئة لنشرات الأخبار عبر شاشة قناة "DMC".