احترسي.. تدخين الشيشة الإلكترونية يسبب العقم

بدأت العديد من السيدات والفتيات الصغيرات اللجوء إلى تدخين الشيشة الإلكترونية، ظنا منهن بحسب بعض الأبحاث الطبية أنها أقل ضررا من التدخين التقليدي للشيشة أو السجائر
ولكن دراسة حديثة، من جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن تدخين الشيشة الإلكترونية له أضراره على صحة المرأة بالأخص.
وأوضحت الدراسة أن تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن يسبب العقم للسيدات، حيث تمنع بعض مكونات الشيشة الإلكترونية الرحم من استقبال الأجنة، والأم التي تدخن السجائر الإلكترونية، قد تنقل هذا التهديد إلى ابنتها.
وبجانب خطر الإصابة بالعقم، في حالة الحمل خلال تدخين السجائر الإلكترونية تتعرض المرأة المدخنة لخطر إنجاب أطفال أصغر في الحجم، ويعانون من مشاكل صحية، بحسب دراسة أجريت مؤخرا على الفئران.
كما أن للسجائر الإلكترونية أضرارها الكثيرة على الرجال والنساء على حد سواء، لإنها تعرضهم للإصابة بأمراض السكر والقلب والأوعية الدموية.
وتأتي تلك الدراسة في الوقت الذي حظرت فيه ولاية ميشيجان الأمريكية، تدخين السجائر الالكترونية، بسبب دراسات صحية أخرى، أثبتت أنها تسبب في أمراض الرئة.
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