بصورة وكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته

أحيا الفنان خالد النبوي، الذكرى الأولى لوفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

نشر "النبوي" صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق عليها بكلمات المؤثرة: "أمي حبيبتي، فاتت سنة، وحشتيني، بدعي لك كل يوم، الله يرحمك، أعطيت كل شيء ولم تطلبي شيء، بإذن الله في الجنة".

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وكان الفنان خالد النبوي، أعلن عن وفاة والدته، منذ عام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب وقتها: "أمي حبيبتي.. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى اللهم رحمتك الواسعة إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن خالد النبوي، انتهى من تصوير فيلمه الجديد "يوم مصري" ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ودرة، حنان مطاوع، وخالد سرحان، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.