بالصور - نرمين الفقي بإطلالة كالأميرات في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير- محمود عبد الناصر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية 2019، في دورته العاشرة، إذ تألقت بفستان باللون الذهبي الهادئ.

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وارتدت الفقي فستانا ضيقا بقصة "mermaid"، وصيحة الكم الواحد. وتميز التصميم بالتطريز والحبيبات البراقة بدرجات اللون الذهبي التي زينت الفستان بالكامل، وحرصت على اختيار حزام رفيع باللون البيج لإظهار رشاقتها.

واعتمدت الإكستينشن الطويل باللون البيج، الذي أضاف طلة ملكية على الإطلالة، وخاصة مع قماش التول الشفاف المطرز من الأسفل.

وأكملت نرمين الفقي إطلالتها بتنسيق حقيبة كلاتش باللون الذهبي اللامع، واختارت تطبيق مكياج ناعم بدرجات اللون الذهبي والروز الهادئ، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين بتمويجة خفيفة من الأسفل.