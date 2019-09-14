هند صبري ..هل كانت الأكثر أناقة في مهرجان البندقية؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - تابعنا مؤخرًا مجريات مهرجان البندقية السينمائي لعام 2019 Venice Film Festival التي استمرت لأيام عدة، وقد شاهدنا خلالها اطلالات رائعة للنجمات العالميات اللواتي حضرن الحدث من أنحاء العالم كافة، لكن لفتتنا بشكل خاص اطلالات النجمة العربية هند صبري، التي كانت عضوًا في لجنة التحكيم، وكان لها حضور رائع على السجادة الحمراء، وقد نافست من خلال اطلالاتها النجمات العالميات لناحية الأناقة، وإليكِ بعض الأمثلة.



هند صبري في حفل الافتتاح في فستان من إيترو

فستان براق من ايترو اختارته هند صبري





أطلت هند صبري في حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي في اطلالة فاخرة باللون الأسود، وكانت عبارة عن فستان مميز قامت دار إيترو Etro بتصميمه خصيصًا لها، بقصة من دون أكمام وقماش براق من الترتر الأسود، مع كشاكش ناعمة زينته من الخلف، وقد اعتمدت مع اللوك تسريحة شعر مشدودة للخلف، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.





اطلالة غير اعتيادية لـ هند صبري على السجادة الحمراء

هند صبري في لوك عصري على السجادة الحمراء





الجرأة على السجادة الحمراء مطلوبة في الكثير من الأحيان، وهند صبري كان لديها الجرأة الكافية لتختار اطلالة عصرية غير اعتيادية في مهرجان البندقية، وكانت عبارة عن بنطلون بخصر عالٍ أسود بتصميم كلاسيكي، نسقت معه قميصًا مقلّمًا باللون الزهري، وأكملت اللوك بحزام على الخصر ومجوهرات ماسية فاخرة.





فستان أسود اختارته هند صبري لحفل الختام

فستان أسود أنيق اعتمدته هند صبري



لم تقل أناقة هند صبري في حفل الختام عن أناقتها في الافتتاح، وقد اختارت أيضًا فستانًا باللون الأسود من أزي أند أوستا Azzi&Osta من دون أكمام، وله شق طويل على الساق وذيل طويل تدلى من خلفه، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش أنيقة.



شاهدي اطلالات هند صبري في مهرجان البندقية، واخبرينا رأيكِ بها.