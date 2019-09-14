من أسبوع الموضة في نيويورك:تومي هيلفيغر خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري،قدم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger مجموعته لخريف 2019 بالتعاون مع نجمة البوب زندايا، وحمل العرض اسم TOMMYNOW أي "تومي الآن" وتضمّن حوالى 60 إطلالة من موضة خريف 2019، على الرغم من أنه عُرض في أسبوع الموضة الخاص بإطلاق موضة ربيع 2020.

تومي هيلفيغر خريف 2019



وظهر جليًّا تأثر تصميمات زندايا بحقبة السبعينيات، فيما حرص هيلفيغر على أن تتضمّن مجموعته تصميمات ذات قياسات كبيرة.

تومي هيلفيغر خريف 2019



كما تميزت المجموعة بألوان الأسود، والرمادي والأبيض والنبيذي، وتنوعت بين البدلات، والبناطلين ذات الخصر العالي، إضافة إلى تنانير متوسطة الطول، والفساتين والمعاطف والجمبسوت.

تومي هيلفيغر خريف 2019



جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger لخريف 2019، شاهدوا الصور.

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