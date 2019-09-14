أزياء عصرية وشبابية من وحي عبد العزيز الويس

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - عبد العزيز الويس، مُغَنٍّ وملحن كويتي، شارك في برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه السابع، وهو ابن الإعلامي محمد الويس، وخاله هو المخرج غافل فاضل، حقَّق نجاحًا واسعًا في الخليج بشكل ملحوظ وخلال فترة زمنية قصيرة، عُرف بأزيائه البسيطة العصرية التي تناسب فئة كبيرة من الشباب.
يهوى عبد العزيز الويس الأزياء المفعمة بالألوان والأشكال الغريبة العصرية؛ حيث يرتدي البناطيل التي تكسوها الألوان والأشكال، وينسِّقها مع التيشيرتات البسيطة، أو البناطيل والتيشيرتات البسيطة، التي يكسو أحدَهما لونٌ فاقع ويكسره بالقطعة الأخرى، وغالبًا ما يظهر بالشورتات باللونين الأبيض والأسود، والرمادي المخطط بالأبيض؛ لمظهر رياضي مريح للعين.
وعن الأزياء الرسمية؛ يختار الأزياء التي تناسب الشباب عادةً وبالألوان المتكررة، أما الأزياء الصيفية فيرتدي البنطال الجينز مع التيشيرتات التي تغمرها طبعات الأشجار، في حين يميل للجاكيتات الجينز التي ينسِّقها مع الأزياء البيضاء أو البناطيل الجينز بدرجة مخالفة، ويكمل أناقة أزيائه بالأحذية الرياضية المختلفة بالألوان المميزة، ويتجمَّل بمختلف الاكسسوارات التي تُناسب الرجل، كالنظارات والقلادات والخواتم والأساور والساعات، ليظهر بمظهرٍ أكثر شبابية وعصرية، إضافةً للأناقة العالية.
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