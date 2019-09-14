آخر اتجاهات أزياء ربيع 2020 من أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - من نيويورك، ومن تحت الأمطار، بدأنا شهر سبتمبر، مستهلاً بعروض أسبوع نيويورك للموضة، والذي يعرض آخر اتجاهات الأزياء الجاهزة، فلاحظنا من خلاله أبرز صيحات موضة ربيع وصيف ٢٠٢٠ المفعمة بالأناقة والحيوية.

فستان بطبعات الورود من Kate Spade



واليوم، من خلال أسبوع نيويورك للموضة، سوف تضع «الخليج 365» بين يديكِ أبرز تلك الاتجاهات؛ لكي تتعرفي أكثر عليها، وتحضّري نفسك لربيع وصيف 2020.





■ آخر صيحات أزياء ربيع 2020 من أسبوع نيويورك للموضة:





• الكشاكش

الكشاكش على جمبسوت من Self-portrait



كانت موضة الكشاكش واحدة من أبرز اتجاهات الثمانينيات، فهي تضفي نوعاً من الأنوثة الفاخرة على الإطلالة، سواء كانت ضخمة أم ناعمة.



ولموسم ربيع٢٠٢٠، استقرت موضة الكشاكش على تصاميم عدة دور خلال أسبوع الموضة بنيويورك.



طغت الكشاكش على أغلب تصاميم Rag & Bone فرأيناها بأحجام ضخمة، سواء على التنانير، الفساتين، أو الجواكت.أما على منصة Self-Portrait، فكان للكشاكش حضور مميز جداً، تماماً مثل تصاميم تلك العلامة. فرصدناها ناعمة وشديدة الأنوثة على أغلب التصاميم؛ لتضفي على إطلالة المرأة لمسة مرهفة، سواء تم تصميمها على الأكتاف أو الأكمام أو حتى على الياقة.





• طبعات الورد

فستان بطبعات الورود من لونشان Longchamp



مازالت موضة الأزياء المطبعة بالورد مستكملة رواجها لموسم الربيع القادم، وهذا ما أبرزه أسبوع نيويورك للموضة، من خلال ما رأيناه على منصاته من تصاميم منعشة بمختلف ألوان وأشكال طبعات الورود.



فرصدنا هذه الموضة منتشرة بقوة على منصة Tadashi shoji، إما من خلال تطريزات الورد على فساتين بألوان موحدة، أو من خلال القماش بحد ذاته لإطلالة ربيعية كاملة بطبعات الورد.

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كما لفتتنا موضة الأزياء المطبعة بالورد، وبالأخص الفساتين الطويلة أو القصيرة، المصممة من أقمشة مطبعة عند علامة لونشان Longchamp، فبرزت بمزيج من ألوان الأسود والأبيض والوردي. وكذلك رأيناها لدى Kate Spade على فساتين بأطوال متفاوتة، وألوان صيفية منعشة وحيوية.





• الريش

موضة الريش على منصة Mark Gong



لاحظنا رواج موضة الريش منذ العام الماضي، إلا أنها مازالت محافظة على مكانتها، حتى ضمن مجموعات ربيع وصيف٢٠٢٠.. فالريش ليس فقط لموسم الخريف والشتاء.



فرصدناها على منصات العديد من الدور خلال أسبوع الموضة بنيويورك لموسم ربيع 2020، حيث كان من أجملها الريش بالألوان الباستيلية المفعمة بالأنوثة والنعومة، على منصة علامة Mark Gong studio.