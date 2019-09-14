حقائب يد كلاتش لأبهى إطلالة رسمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - تعتبر الإطلالة الرسمية من أكثر الإطلالات التي تفضلها السيدات، فهي القادرة على منح السيدة الأنوثة المفعمة بالأناقة والجمال. وبالطبع تعتبر الفساتين الخيار الأول والأكثر سهولة لإطلالة رسمية، مع اختيار البعض جمبسوت رسمي.

لكن الأمر الذي لا غنى عنه هو حقائب اليد الكلاتش التي لا يمكن أن تكتمل أي إطلالة رسمية من دونها، خاصة وأنها تضفي جاذبية خاصة وتقدم صورة عن شخصية المرأة التي ترتديها.



حقيبة يد من Christian Louboutin

حقيبة يد كلاتش من Christian Louboutin



اذا كنت تعتقدين أن حقائب اليد الكلاتش التي ترافق فساتينك الرسمية يجب أن تكون بلون واحد فهذا الاعتقاد غير صحيح. فقد قدمت دار Christian Louboutin حقيبة يد تداخلت فيها الكثير من الألوان الفاتحة والمشرقة، مثل الأزرق، الوردي الفاتح والأصفر، وجذبتنا حبات الماس الصغيرة التي زينت وجه الحقيبة بالكامل

ننصحك باختيار هذه الحقيبة مع فستان بلون واحد، وقاتم، لكن راعي تنسيق الألوان مع بعضها.



حقيبة يد من Saint Laurent

حقيبة يد كلاتش من Saint Laurent



تتميز هذه الحقيبة بلونها الوردي الغامق وبتصميمها البسيط الذي يمكن أن يضيف على إطلالاتك الكثير من الأناقة والتميّز، خاصة مع وجود علامة Saint Laurent في منتصفها باللون الذهبي اللامع

اختاري تنسيق هذه الحقيبة مع فستان باللون الأسود وحذاء بكعب عال، وبذلك تحصلين على إطلالة مليئة بالأنوثة والفخامة.



حقيبة يد من Valentino

حقيبة يد كلاتش من valentino



لا يمكن أن تختاري إطلالة رسمية من دون أن تزينها بهذه الحقيبة الكلاتش الجذابة من Valentino. فبلونها الأسود المميز وزينتها الفضية اللامعة، ستمنح إطلالاتك فخامة لا حدود لها خاصة مع فستان أسود رسمي.

موديلات أحذية عملية ومريحة لاطلالات الجامعة

اكسسوارات باللون البني لأجمل إطلالة خريفية