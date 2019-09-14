إطلالات من الفاشينيستا رانيا فواز..استوحي منها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - اتَّبعي طرقًا مختلفة بأسلوب أزياءٍ مذهل من وحي الفاشينيستا رانيا فواز، المؤثرة، المعروفة بجماهيريتها الكبيرة في مجال الأزياء، بسبب اتّباعها أحدث خطوط الموضة، واختيارها دائمًا أسلوبًا ومظهرًا فريدَيْن من نوعهما، واطلالة عصرية مذهلة، تجمع بين الغرابة والجرأة.
فاذا رغبتِ في الظهور باطلالة مميزة ورائعة، تلفت الأنظار إليكِ فلا تتردي في اتّباع أسلوبها الجميل.
ولاطلالة يومية بسيطة، اعتمدي الأسلوب المميز الذي اختارته رانيا بارتداء بنطال أسودَ بقصَّة عصرية، وبلوزة رمادية بأكمام طويلة، وحذاء أحمر لكسر اللون، كما أطلت ببلوزة من الجينز الأزرق، وبنطال طويل بطبعات البقر، وتألقت ببنطال قصير من الجينز، وجاكيت أبيض رسمي مع كعب عصري، وتميَّزت بـ بنطال أسود مصنوع من الجلد، وبلوزة سوداء، ونسَّقت بنطالًا أسودَ قصيرًا مع جاكيت رسمي أسودَ بخطوط، واختارت بنطالًا من الجلد بطبعات باللونين السكري والأسود، وبلوزة سوداء بكتابة بيضاء، وارتدت بلوزةً مزيَّنة بالزهور الحمراء، وبنطالًا بُنّيًا "كاروهات"، وتجمَّلت ببنطال أبيض برسوم ملونة مع بلوزة بيضاء، وببنطال من الجينز، وبلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بجاكيت أزرق رسمي، وفي اطلالة جميلة فضَّلت قميصًا سكّريًا مع بنطال أبيض، وحذاء ذهبي.
وللخيارات الصيفية، ارتدت رانيا فستانًا أخضرَ مزيَّنًا بنقوش تحمل درجات مختلفة من اللون الأخضر، وظهرت بتنورة بيضاء، وبلوزة خضراء مزيَّنة برسمة، وأطلَّت بتنورة قصيرة سوداء مزيَّنة بالدانتيل الأبيض، وبلوزة سوداء، وتألقت بتنورة وبلوزة باللون الأخضر بقصَّتين مميزتين، ونسَّقت اطلالة غريبة بتنورة رمادية بخطوط صفراء مع بلوزة سوداء وجاكيت "كاروهات"، وتجمَّلت بفستان ضيق برسومات باللون الأحمر والأبيض والأسود.
أما الفساتين، فأطلت رانيا بـ فستانٍ قصير باللون الأسود، يحمل زهورًا حمراء، ونقشات ملونة، وجاكيت قصير باللون الأسود، يحمل خطوطًا، وظهرت بفستان بُنّي قصير بنقشات بنية بدرجة داكنة، وتميَّزت بفستان أزرق بتصميم ضيق، يناسب الحفلات البسيطة، ونسَّقت فستانًا أزرقَ قصيرًا بأكمام طويلة، مزيَّنًا بدرجات مختلفة من اللون الأزرق، وأكملته بحذاء ذهبي بكعب، وحقيبة صغيرة باللون الأسود، ونظارات مميزة، وتألقت بفستان قصير ملوَّن، بأكمام منفوخة، وارتدت فستانًا يناسب السهرات، صُمِّم بشكل قصير باللون الفضي، تميَّز بقصَّة صدر مختلفة، وأكمام منفوخة، واختارت فستانًا أحمرَ بأكمام منفوخة عصرية، وقصَّة مميزة في الأسفل، ونسَّقت معه حذاءَ "بوت"، يحمل طبعات الحمار الوحشي، وتزيَّنت بفستان قصير ومنفوش، ملوَّن بطريقة عصرية ومميزة، وتجمَّلت بفستان منفوش، مزيَّن بنقوش "نمرية"، وفستان أسود منفوش بأكمام منفوخة.
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