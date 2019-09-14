اكسسوارات الخريف.. أحذية بوت اخر موضة تناسب جميع الأجسام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - صحيح أن ممشى العروض يوجهنا نحو أحدث الصيحات التي تحقق الأناقة العام القادم، لكن اي امراة أنيقة تكون عينيها على موضة الشارع في أشهر مدن الموضة مثل نيويورك.



مع انطلاق أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، انطلق أيضاً السباق بين أيقونات الموضة في العالم، ومن بين إطلالات موضة الشارع، اخترنا أكثر أحذية البوت أناقة والمتوقع رواجها في الخريف.

البوت بكعب مربع

البوت ذو المقدمة المربعة

من الاتجاهات الرائجة هذا الموسم هي الأحذية المزودة بكعب مربع، خاصة عند الحديث عن أحذية البوت، لأنها لا تحقق الأناقة فحسب، بينما هي مريحة وتناسب إطلالات عديدة.

البوت الأبيض والبيج

البوت الأبيض

تسللت موضة أحذية البوت إلى الموضة من العام الماضي، لكنها هذا العام ستشهد مزيد من الرواج كما سيضاف لها اللون البيج الفاتح كخيار أكثر عملية.

Advertisements

البوت بعنق مُمتد إلى الركبة

حذاء البوت الأكثر أنوثة هو تلك المصمم بعنق طويل وممتد إلى الركبة، حتى أنه قطعة لا تخرج من سباق الموضة كل عام. يمكنكِ هذا الخريف التأنق بهذا النمط مع تنورة جلدية قصيرة.

بوت البطة

أحذية البطة هي النسخة الأنيقة من الأحذية المدببة، ومن المتوقع أن نشاهدها على أشهر أيقونات الموضة في الخريف، أسهل طريقة لتنسيقها مع بنطلون بقصة محبوكة وسترة كبيرة الحجم.

البوت المتراخي Slouchy boots

البوت المتراخي

ستكون أحذية البوت المزودة بعنق ممتد الركبة رائجة هذا الخريف ، خاصة النمط المصمم من عنق متراخي. الطريقة المفضلة لتنسيقها هي انتعالها مع بنطلون سكيني أو مع تنورة قصيرة.