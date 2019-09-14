مدونات الموضة المحجبات بأزياء الشارع خلال أسبوع الموضة بنيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - خلال كل أسبوع من أسابيع الموضة العالمية، تعودنا أن نشاهد اطلالات أنيقة ومميزة خلال أزياء الشارع للحضور المهتم بعروض الأزياء المختلفة، سواء كان من النجمات أو العارضات، أو المشاهير بشكل عام.

وفي السابق لم نكن نشاهد حضورًا طاغيًا وقويًّا مثل هذا العام لمدونات الموضة المحجبات، اللاتي أبهرن الجميع باطلالتهنّ الأنيقة والمميزة خلال أزياء الشارع، حتى أصبح الكثير منهنّ حديث المجلات العالمية.

وفي "الخليج 365. نت" سوف نسلّط الضوء أكثر على أبرز اطلالات مدونات الموضة المحجبات خلال أسبوع الموضة في نيويورك، لتشاهديها ولتحكمي بنفسِك، وتستلهمي منها الكثير من الأفكار أيضًا.

ماريا عليا بفستان ساتان مع قميص أبيض

ماريا عليا بفستان ساتان مع قميص أبيض





ظهرت مدونة الموضة العالمية ماريا عليا خلال عرض أزياء ماركة تيبي Tibi، بفستان يحمل توقيع دور الأزياء من دون أكمام باللون البني الطوبي، نسقت معه قميصًا أبيض بأكمام واسعة، وبوت الساق الأبيض الذي جاء هو الآخر من العلامة الشهيرة.





لينا الغوطي باطلالة رجالية كلاسيكية حادة

لينا الغوطي باطلالة رجالية كلاسيكية حادة





كعادتها اختارت الفاشينيستا لينا الغوطي، اطلالة رجالية للجاكيت البليزر، مع توب وبنطلون أسود، وحزام الخصر، وهو من الستايلات التي تعتمدها لينا بشكل عام، ونسقت مع اللوك حذاءً بكعب عالٍ عريض من برادا Prada.





سمر البارشا ناعمة بألوان النود

سمر البارشا ناعمة بألوان النود





أما الفاشينيستا سمر البارشا، فقد اختارت ألوان النود باطلالتها خلال حضور عروض أزياء فيليب ليم 31 Phillip Lim، إذ اعتمدت على بلوزة منقطة بنقاط بارزة بيبي بلو، مع قميص أبيض طويل، وبنطلون قماشي قصير مع تدرجاته المختلفة، مع شنطة بلون الفسدق المائل للاخضر من شانيل Chanel.

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مادموزيل ميمي جذابة بألوان البينك الأنثوية

مادموزيل ميمي جذابة بألوان البينك الأنثوية





لفتت المدونة مادموزيل ميمي أنظار المتابعين على انستقرام خلال اطلالتها المختلفة والجذابة، بأسبوع الموضة في نيويورك، كان أبرزها، اطلالتها الانثوية بدرجات الفوشي من التنورة المكسرة، والبليزر الجلد اللامع باللون البينك، مع طرحة نود روز وسنكيرز أبيض، بدت ناعمة وغير متكلفة.

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