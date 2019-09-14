مكياج ناعم وكحل عربي لإطلالة شرقيّة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - ملامح الشابة العربية تتطلب مكياجاً خاصًّا لإبرازها، إذ يغلب الطابع الخمري على لون البشرة ومع العيون الداكنة اللون الواسعة. ويحتل الكحل أهمية كبيرة بالنسبة للسيدات، والمرأة العربية تحديداً تولي الكحل أهمية كبيرة، كونه يُظهر جمال عينيها ويمنحها نظرة واثقة تليق بملامحها التي تفيض دفئاً مع الكحل. الكحل العربي لإطلالة شرقية



لتطبيق المكياج العربي تحتاجين إلى:

-أساس خفيف ليعكس جمال البشرة العربيّة .

-بلاش برونزيّ خفيف .

-الكحل الأسود بلون داكن مميز.

-أحمر شفاه طبيعي، بتدرّج لونيّ يليق بسمرتك.

-ظلال عيون باللونين الأسود والذهبي. الكحل العربي لإطلالة عربية بامتياز

لتطبيق الكحل العربي:

-اختاري قلم الكحل العربي من الماركات العالميّة، في حال كنتِ تجدين صعوبة في استخدام الريشة.

-حدّدي حاجبيكِ لمنح عينيكِ المزيد من الاتّساع.

- قومي بتطبيق الكحل بدقّة.

-استخدمي الماسكرا، فهي تمنح رموشكِ مزيدًا من الكثافة.

-طبّقي ظلال العيون، إبدئي باللون الذهبي، وانتقلي تدريجيًّا الى اللون الاسود، لتعطي انطباعًا دخانيًّا مميّزًا، لعينين مفعمتين باللمسة الشرقيّة Advertisements ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي ايضاً: تألقي بالسموكي على طريقة المحترفات الظلال الأنسب للعيون العربيّة البنيّة أخطاء تشوه رسمة الايلاينر فتجنبيها!

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