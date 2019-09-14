أفضل مستحضرات الفيتامين سي لبشرة ناعمة ومشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - يُعرف الفيتامين سي بفوائده الكثيرة للبشرة، والتي تم تأكيدها من قبل الخبراء والمتخصصين، مما يفسر دخوله في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، من السيروم الى كريمات الترطيب وصولاً الى كريمات مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل مستحضرات الـ Vitamin C، التي تعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها وجعلها مشرقة ومتوهجة.



Tatcha Violet-C Brightening Serum

يمتلك هذا المستحضر قدرة هائلة على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة، فيعيد الى البشرة الإشراقة والتوهج الطبيعي. فإن كنت تعانين من اسوداد البشرة، لا تترددي في تجربة سيروم الفيتامين سي Tatcha Violet-C Brightening Serum، وستلمسين النتائج في فترة قصيرة.

Tatcha Violet C Brightening Serum



Sunday Riley C.E.O. Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil

يشتمل هذا المستحضر على الفيتامين سي والكركم، اللذين يعملان على التخلص من الندبات التي يتركها حب الشباب على البشرة، فيمنحك بشرة مشرقة وندية وذات توهج طبيعي. فإن كنت تعانين من بشرة متعبة ومصابة بالحفر والشوائب، ننصحك باعتماد هذا المنتج من علامة Sunday Riley.

Tatcha Violet C Brightening Serum



Volition Strawberry C Serum

يحتوي هذا السيروم على التوت الذي يمنح البشرة إشرقة كبيرة، إضافة الى البرقوق الذي يعمل على تهدئة البشرة والتخلص من احمرارها، وحمض الهيالورونيك الذي يساهد في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة وندية، بالتالي هو خيار مثالي لصاحبات البشرة الجافة والحساسة.

Volition Strawberry C Serum



Neogen Real Vita C Powder Lemon

يشتمل هذا المستحضر على الفيتامين ج، أو حمض الأسكوربيك، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويعمل على حماية الجلد من التصبغات، وتحسين نسيج الجلد، مما يمنحك بشرة شابة ومشرقة وصحية. وما يميز هذا المستحضر أنه لا يفسد مع مرور الوقت، وذلك نظراً الى تركيبته الباودر الجافة.

Neogen Real Vita C Powder Lemon



PCA Skin C&E Advanced

إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة زجاجية ذات توهج طبيعي، فإن هذا المستحضر خيار مثالي لك، حيث يشتمل على الفيتامين سي و E، الى جانب مكونات أخرى معروفة بخصائصها التي تجعل بشرتك ساطعة ومضادة للالتهابات.

PCA Skin

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