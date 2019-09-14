كيف أخفي حبوب وجهي المزعجة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - أحياناً نتعرض إلى حبوب في بشرة الوجه ونحاول إخفاءها، لكن لا نستطيع، ولعل السبب وراء مشكلة الحبوب هو عدم اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة من تنظيف وترطيب، وكذلك عدم اتباع الأسلوب العلمي للتخلص من هذه الحبوب بعد ظهورها.

تعلمي من "سيِّدتي نت" بعض التكنيكات الخاصة بالجمع بين إخفاء عيوب البشرة مؤقتاً باستخدام الماكياج مع طرق علاجها وإخفائها نهائياً باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة:

1.الثلج لعلاج الحبوب وكريم الإساس لإخفائها

بشرة نضرة

للتخلص من الحبوب التي تكون على هيئة نقاط بيضاء يجب البدء بعلاجها قبل وضع المكياج، وذلك بوضع قطعة من الثلج على منطقة الحبوب لبضع دقائق، ثم استخدمي كريم الأساس لتغطية الحبوب مع مراعاة أن يكون كريم الأساس خالياً من الكحول حتى لا يتفاقم الأمر ويؤدي إلى التهاب البشرة.

2.واقي الشمس لعلاج الحبوب وكريم الأساس لإخفائها

يحتوي كريم الحماية من أشعة الشمس على مكونات فعالة في حماية البشرة من الأشعة الضارة، وبالتالي فهو يعمل على التقليل من ظهور البثور عن طريق وضع طبقة من كريم الحماية من الشمس الخالي من الزيوت على بشرتك، ثم وضع بضع نقاط من كريم الأساس على أماكن البثور في البشرة، وأخيراً قومي بتأسيس بشرتك بشكل كامل باستخدام كريم أساس خالٍ من الزيوت حتى لا يسبب لمعان بشرتك ويبرز البثور الموجودة فيها.

3.الكونسيلر الأصفر لإخفاء الحبوب الكبيرة

ماسكات البشرة

إذا كانت لديك حبة كبيرة ومؤلمة فالحل الوحيد لعلاجها يكمن في الكريمات الطبية، فقط استشيري أقرب طبيب أو صيدلي لمعرفة الكريم المناسب لك.

أما عن طريقة إخفائها فهي تكمن في استخدام قلم الكونسيلر الأصفر، كل ما عليك فعله هو أن تضعي نقطة منه على موضع الحبة برقة دون الضغط عليها حتى لا تؤلمك، ثم قومي باستخدام كريم الأساس كالمعتاد.

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