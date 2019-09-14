3 حقائق فعالة عن زيت اللوز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - يعتبر زيت اللوز من الزيوت الغنية بفيتامين A,B وفيتامين هـ والأحماض الدهنية مثل: الاوليك اللينوليك. إضافة إلى بعض مضادات الأكسدة التي تجعل منه الاختيار الأفضل لحل مشاكل كل أنواع البشرة والشعر.

تخلصي من الطرق القديمة لاستخدام زيت اللوز، واستبدليها بثلاث طرق رائعة وفعالة للحصول على شعر أقوى، وبشرة أكثر نضارة، ورموش أكثر قوة، وذلك من خلال معرفة هذه الحقائق الثلاث عن زيت اللوز:

1.الحقيقة الأولى: زيت اللوز لشعر أكثر صحة

زيت اللوز

زيت اللوز يعمل على تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، كما يعمل على إطالة الشعر، ويساهم في علاج تساقطه. فضلًا على أنه يضيف اللمعان والبريق للشعر وذلك لاحتوائه على الحديد والماغنيسيوم والدهون الثلاثية غير المشبعة.

وللاستفادة من هذا الأمر قومي بوضع قطرات من زيت اللوز على يديك، ثم دلكي بهما فروة رأسك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك؛ قومي باستخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع على الأقل؛ لأنّ ذلك سيساعدك في الحصول على شعر صحي.

2.الحقيقة الثانية: زيت اللوز لـ نضارة البشرة

سيساعدك زيت اللوز في التخلص من الهالات السوداء حول العين، كما أنه يساهم في التقليل من ظهور تجاعيد البشرة، إضافة إلى تحسين الدورة الدموية. ولذلك عليك وضع بضع قطرات من زيت اللوز على يديك لتدليك البشرة به يوميًّا قبل النوم.

3.الحقيقة الثالثة: زيت اللوز لرموش قوية

زيت اللوز لرموش قوية

قومي بإزالة ماكياج العين جيدًا قبل النوم، ثم اغمسي فرشاة صغيرة خاصة بالرموش في زيت اللوز، ومشطي بها رموشك بعناية مع تجنب وصول الزيت للعين، واتركي الزيت على الرموش طوال الليل، وفي الصباح اغسلي وجهك وعينيك جيدًا؛ ولكي تحصلي على رموش ثقيلة وصحية عليكِ بتكرار هذا الأمر كل ليلة لمدة شهر وسترين الفرق في نمو رموشك.

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