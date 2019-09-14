عطور نسائية للاستخدام اليومي



كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - لكل سيدة نمطها اليومي في استخدام العطور، لذلك تتجه نحو اختيار أفضل عطر نسائي." الخليج 365" تقدم لك بعض الاقتراحات لعطور تناسبك للاستخدام اليومي.



Escada Green

يتميز هذا العطر من إسكادا برائحة منعشة وجذابة، فهو مزيج من نغمات المشمش والبرغموت والورق الأخضر والخيار، إضافة الى الماغنوليا والورد وزهر البرتقال، وهذه الروائح العطرة ستمنحك انتعاشاً وحيوية طوال النهار. فضلاً عن ذلك، يشتمل هذا العطر أيضاً على المسك والفانيلا والباتشولي، التي تجعل رائحته آسرة وتدوم طويلاً.



Poison Girl

يشكل هذا العطر الفرنسي الصادر عن دار ديور، مزيجاً ذا رائحة لا تقاوم من نغمات الياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء وخشب الصندل والمسك والعنبر والفانيلا، والتي ستعزز كثيراً من أنوثتك وطلتك. إنه عطر مثالي لتتركين بصمة فريدة أينما حللت.

عطور للاستخدام اليومي

Chanel N5

هذا العطر غني عن التعريف، وهو بالتأكيد مفضل لدى كثيرات من النساء حول العالم، فرائحته مفعمة بالأنوثة والسحر والجاذبية. وهو يعتمد بشكل أساسي على الغاردينيا والورد والياسمين وخشب الصندل والفانيليا... مما يجعله ملائماً للمرأة الكلاسيكية والعصرية في الوقت ذاته. إنه عطر لا يقاوم.



Coco Mademoiselle

إنه عطر ثقيل وأنيق من شانيل، يتمتع برائحة خلابة تدوم طويلاً، وهو يناسب جداً النساء العاشقات للعطور المركزة، فهي يشكل مزيجاً رائعاً من البرتقال واليوسفي والبرغموت والياسمين والتونكا والباتشولي، إضافة الى الفانيلا والمسك الأبيض.

Midnight Romance

Midnight Romance

إذا كنت امرأة رومانسية وحالمة، فلا تترددي في استخدام هذا العطر من رالف لورين، فهو من العطور الفرنسية المميزة والتي تتمتع برائحة لا تقاوم. يعتمد Midnight Romance في تركيبته على نغمات توت العليق والبرغموت والليشي والفل والفاونا، إضافة الى الفانيلا والسوسن.

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