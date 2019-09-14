رسالة في زجاجة تنقذ حياة أسرة على قمة شلال في كاليفورينا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنقذت رسالة وضعت داخل زجاجة، وألقيت في المياه، أسرة في قمة شلال على نهر أرويو سيكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبفضل الرسالة تم إنقاذهم.

الحادثة وقعت عندما قرر كورتيس وستون صحاب الـ 44 عاما، وكريستال راميريز مع ابنهما هانتر صاحبة الـ 13 سنة، ركوب نهر ساليناس، على عوامة خشبية كما فعل قبل سبع سنوات.

الأسرة في اليوم الثالث من وصلوهم إلى أخطر منطقة في النهر، إلى قمة شلال ارتفاعه 12 مترا، لاحظ الأب بأن الحبل الذي بإمكانهم استخدامه للنزول قد اختفى.

وستون قال: كان هذا المسار الوحيد الآمن، لقد أصبحنا وحيدين في مكان مهجور ومن دون اتصالات خلوية.

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وللخروج من هذه الورطة حفر الرجل بواسطة سكين جيب على قطعة خشب كلمة “أغيثونا” وألقاها في الماء، ولكن قطعة الخشب كانت خفيفة جدا وبقيت عائمة في مكانها.

وستون قرر كتابة الكلمة ذاتها على جوانب زجاجة بلاستيكية كانت معهم ووضع بداخلها ورقة وصف عليها مكان وجودهم وألقاها في الماء، ومن ثم قرروا الخلود إلى النوم، والمفاجأة أنهم استيقظوا في منتصف الليل على نداء من مكبرات الصوت “نحن رجال الإنقاذ.. لقد وجدناكم، ابقوا في مكانكم سنجليكم”.

كان هذا دليلا على أن هناك من عثر على القنينة وأبلغ رجال الإنقاذ بشأنها.. واتضح لهم لاحقا أن الذين عثروا على القنينة سائحان، اتصلا فورا بالجهات المعنية، وعلى الرغم من هذا الوقت المتأخر توجهت فرقة الإنقاذ إلى مكان الأسرة وتمكنت من إنقاذهم جميعا.

قائد المروحية جو كينغمان، قال: هذه أول مرة خلال 23 سنة خدمة، شاهدت كيف تنقذ رسالة في زجاجة حياة الناس.