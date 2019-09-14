مشجعة كرة قدم إيرانية تحرق نفسها.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت مشجعة كرة قدم إيرانية، وذلك بعد أن أضرمت النار في نفسها خارج محكمة بعد علمها أنها قد تقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لمحاولتها الدخول إلى ملعب لمشاهدة مباراة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد أثارت الوفاة المأساوية غضبا على الفور بين بعض نجوم كرة القدم، وشخصيات مشهورة في إيران، حيث يحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم، رغم أنه يسمح لهن بذلك في بعض الرياضات الأخرى كالكرة الطائرة.

الفتاة المعروفة في بعض وسائل الإعلام الإيرانية بـ “سحر خداياري” أو بـ “الفتاة الزرقاء”، كانت قد أضرمت النار في نفسها بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة محاولة دخول ملعب “آزادي” لكرة القدم، في فبراير الماضي، وتعني هذه الكلمة من الفارسية “الحرية”، لمشاهدة مباراة، وهي لابسة زي الرجال.

وتعرف سحر “بالفتاة الزرقاء” على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لون قميص فريقها المفضل هو فريق الاستقلال.. وأشعلت النار في نفسها قبل أسبوع بعد علمها بأنها قد تُسجن لمحاولتها دخول ملعب في فبراير الماضي لفريق استقلال.

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الفتاة كانت تتظاهر بأنها رجل، وترتدي شعرا أزرق مستعارا، ومعطفا طويلا عندما أوقفتها الشرطة، ثم أمضت ثلاث ليال في السجن قبل إطلاق سراحها في انتظار محاكمتها، فيما لم يصدر أي حكم في قضيتها حتى الآن.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أعلن أن حكومة بلاده وفرت البنية التحتية اللازمة لدخول النساء لمدرجات ملاعب كرة القدم المحظور منذ عام 1979.

وقال في مؤتمر صحفي: تم توفير البنية التحتية اللازمة للنساء لدخول الملاعب.. قضية انتحار الشابة المشجعة وقضية دخول النساء للملاعب تم مناقشتهما.

وسائل إعلام إيرانية قالت: إن إيران ستحقق في وفاة مشجعة كرة قدم، بعد أن أشعلت النار في نفسها خشية تعرضها للسجن، ما أثار دعوات لوضع حد للحظر على النساء اللائي يحضرن المباريات.