سعره 94 ألف جنيه.. مواصفات فستان دنيا سمير غانم الأخير

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احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، في الدورة العاشرة من مهرجان القنوات الفضائية عن أعمال دراما رمضان الماضي.
وارتدت "دنيا" فستانا من اللون الأزرق، من تصميم اللبناني إيلي صعب، مزود ببليسيه، طويل، "وان شولدر"، له حزام عريض على منطقة الوسط من نفس اللون، دون أكمام، ويبلغ سعره على مواقع البيع عبر الإنترنت نحو 94 ألف جنيه، ولكن تبيعه مواقع أخرى بـ 47 ألف جنيه.
وشاركت دنيا سمير غانم، أمس، متابعيها بصورة تظهر فيها وهي ترتدي الفستان الأزرق، وهو من تنسيق الاستايلست مايا حداد، أما تسريحة شعرها بأنامل هيثم دهب.
وتفاعل عدد كبير من متابعي دنيا سمير غانم معها، عبر التعليقات والإعجابات، مهنئين إياها بالتكريم.
آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي عرض في رمضان 2019.
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