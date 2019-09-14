أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زواجهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورة جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي، عقب زواجهما أول أمس.

وظهر الثنائي خلال تواجدهما بصالة أحد المطارات، قبل سفرهم لقضاء شهر العسل.

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وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم منذ يومين ، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلامين منهم، أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش.

وتألقت هنا بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق "فهمي" ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.