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رغم قلة الإمكانيات وافتقار الخبرة، عملت دنيا محمود ابنة العشرين عاما، على تحقيق حلمها في مجال الرسم لتصل إلى مستويات رائعة في تجسيد أشهر الشخصيات في العالم من نجوم الكرة ومشاهير الفن.
دنيا محمود، الفتاة ذات العشرين ربيعا وجدت ضالتها في تحقيق حلمها وتنمية موهبتها، عن طريق تعليم نفسها بنفسها فن رسم بورتريهات للفنانين ونجوم الكرة.
استمرت في تطوير موهبتها في مجال البورتريه، بعد التحاقها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، "منذ طفولتي وأنا أعشق الرسم، كنت اشتري مجلات التلوين في الابتدائي والإعدادي، وعندما التحقت بالثانوية بدأت أقلد الرسومات"، بحسب حديثها لـ"هن".
وتابعت: "عندما التحقت بالجامعة بدأت في تعليم نفسي فنون البورتريه من وحي خيالي وأحيانا من اليوتيوب، حتى اشتركت في ورشة رسم، لأطور من نفسي".
وأضافت: "دخلت كلية الحقوق بالصدفة ولكني أحببتها أيضا، وفور انتهائي من دراستي سوف أبدأ في دراسة فنون الرسم، حتى صقل مهاراتي بالشق الأكاديمي".
وأكملت: "بدأت شغلي بالرصاص مرورا بالفحم، وبتمنى أدرس الجرافيك وأجرب شغل جديد".
وعن عدم أهلها لها، أوضحت: "دايما فيه تشجيع من أهلي وبتمنى أوصل لمكانة يفتخروا بها".
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح ومارلين مونرو لوحات من إبداع "دنيا": علمت نفسي الرسم.. ولسه بحلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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