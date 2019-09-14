صور.. حفيدة هيفاء وهبي في أول يوم مدرسة.. ووالدتها: مش قادرة ابطل عياط

"إزاي ابطل عياط كل يوم الصبح"، هكذا تسائلت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تعليقها على صورة ابنتها الصغيرة دانيلا في أول يوم دراسة لها، حيث عبرت عن مشاعر الأمومة لديها بانها لا تستطيع الابتعاد عنها لفترة من الزمن.

حيث نشرت زينب فياض صورة للصغيرة وهي مرتدية ملابس المدرسة، وممسكة بلوحة مكتوب عليها، "بطلي عياط يا مامي ده بس أول يوم ليا في الروضة"، وهو ما ردت علي زينب فياض في تعليقها، "إزاي ابطل عياط كل يوم الصبح، وانا اصلا مقدرش ابعد عنك لدقايق قليلة، كيف المدرسة مع اولادكن انا معاناتي كل يوم الصبح اني ما بقدر ابعد عن دانيلا لثواني ما بصدق ايمتى ترجع لقلبي! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع، ماشاء الله".

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الصور تفاعل معها عدد كبير من متابعي زينب فياض، وجاء التعليقات متوافقة معها، "انا في أول أيام دوام بنتي كنت ما اقدر انام ابدا.. ومن تروح للمدرسه اجيب ملابسها كلها واكويها واعطرها، بس الحين هي بالسنه الثانيه صرت ما اصدق اخليها تروح وارتاح"، وقالت أخرى، "ما احلاها، بنوتي بدات مدرسة والولد بالروضة، اول يوم تركتهم بالروضة بكيت بالشارع خفت عليهم خصوصا انو اجوني هل طفلين بعد صبر وانتظار وصعوبات شديدة في استمرار الحمل".

وزينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وتحرص زينب فياض على مشاركة صور ابنتيها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من وقت لآخر.