حقوقي فلسطيني: الطب الشرعي أثبت تعرض إسراء غريب للضرب والتعذيب

كشف الدكتور عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة "الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان"، آخر تفاصيل مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب، قائلا إن النيابة العامة الفلسطينية لم تحظر النشر في قضية إسراء غريب نظرًا لأن القانون الفلسطيني لا يسمح لها بذلك، لافتا إلى أنها ناشدت المواطنين عدم نشر الشائعات والتأكد من صحة الأخبار التي يجري ترديدها.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن النيابة العامة تسلمت التقرير النهائي للطب الشرعي والذي أكد وجود كدمات في جسدها وجروح وسحجات بمختلف أنحاء جسدها، وأن فحص الأنسجة أثبت أن لديها التهاب بسيط غير مؤثر، ما يؤكد أنها لم تكن مريضة.

وتابع: "فحص السموم أكد تناولها عقار لعلاج الذهان، يتم تناوله عند التعرض للصدمات النفسية بما يعني أنها تعرضت لضرب وحشي وصدمات نفسية، ما أدى إلى قصور تنفسي أدى للوفاة، مشددًا على أن توصيف الجريمة قانونًا هو "ضرب أفضى إلى موت".

ونقل عابدين عن النائب العام الفلسطيني تأكيده أن الجريمة ليست جريمة شرف، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال زوج أخت المجني عليها وشقيقيها واعتقال شخص مشعوذ، لافتًا إلى أن الأوراق تشير إلى توافر نية القتل العمد للمجني عليها.