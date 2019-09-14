بعد انبهار الفتيات برقص كريم فهمي وزوجته.. استشاري: "ده عادي.. والبنات مش حاسة بقيمتها"

حالة من الجدل سادت بين السيدات والفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشر الفنان كريم فهمي، مقطع فيديو خلال حفل زفاف شقيقه، أظهر اهتمامه بزوجته، واصطحابها للرقص سويًا، على أنغام أغاني الفنان محمد حماقي.

وهو أمر يبدو طبيعي بين رجل وزوجته، خاصة أن الظرف كان يسمح بتلك اللافتة، إلا أن العديد من المجموعات الخاصة النسائية، المُدشنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يمر عليهن المقطع مرور الكرام على الإطلاق.

ليتصدر على الفور كلمة "كريم" محركات البحث عبر الإنترنت، بعدما وصفته الفتيات بـ"الزوج الأفضل واللقطة الأكثر رومانسية خلال الحفل".

فتيات يعقبن على رقص كريم فهمي وزوجته

مشهد "كريم" وهو ينظر لزوجته على نغمات الأغنية الشهيرة "أحلى حاجة فيكي، وترك شقيقه لمشاركة زوجته الرقص، واحتضانها أمام الجميع، كانت اللقطة الأشهر خلال الحفل، التي تسببت في حالة من الانبهار لدى الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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علقت إحدى الفتيات: "لفت نظري كريم فهمي كائن البرنس ده اللى خطف قلبي وربنا، ولفت نظري أووي حبه لمراته اللي المفروض كل الرجالة تبقي كده".

وتابعت أخرى: "عجبني كريم أن حتى وهو في فرح أخوه مش ناسي يدلع مراته، لما جت فرصة، ومتكسفش يدلعها وسط كتير".

في حين علقت إحدى الفتيات، برأي مُخالف قائلة: "ما ده الطبيعي، دي مراته وأم بناته وبيحبها، إيه المُبهر في الموضوع؟".

استشاري: "البنات مش حاسة بقيمتها"

من جانبها، علقت زينب المهدي، استشاري العلاقات الأسرية، أن ما حدث هو الطبيعي بين رجل وزوجته، موضحة أن انتشار حالات العنف الأسري، والاعتداء والإهانة، جعلت الرجل الذي يقدر زوجته ويحترمها رجُل غريب أمام المجتمع.

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "مبالغة البنات في احترام راجل لزوجته، بيقلل من قيمتها، وده لأن كتير منهم بتقبل بإهانة جوزها ليها، فبينبهروا بواحد بيعمل الطبيعي والعادي مع مراته".

مختتمة: "البنات مبقتش حاسة بقيمتها، لكن لو كل واحدة شافت إنه جوزها بيعاملها كويس وهى عارفة إن ده حقها مش هتقدر تضخم في الأمر، وتقعد تشكر فيه وكإنه عمل حاجة كبيرة وده أصلا واجب عليه".