نعيم خان يُقدم تشكيلة جديدة لربيع 2020 باليوم الخامس من أسبوع الموضة في "نيويورك"

قدّم المصمم نعيم خان تشكيلته الجديدة لموسم ربيع 2020 في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في نيويورك، واختار خان شقته في نيويورك لإقامة عرضه بالرغم من أنها ليست مجرد شقة؛ إذ يعيش المصمم في مبنى زها حديد في ويست تشيلسي، أحد التصاميم الهندسية الحديثة المثيرة للإعجاب في المدينة.

وأشار خان إلى أن العرض كان حقًا تكريمًا للمهندسة المعمارية الراحلة، حيث افتتح العرض بسترة عسكرية مربوطة بحزام بطبعة الحيوانات، ثم انتقل إلى إطلالات الفستان القصير ذي الأكمام الطويلة المطبعة بمزيج من الطبعات الحيوانية، كل منها مزخرف أكثر من الآخر.

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وتعدُّ الزخرفة جزءًا أساسيًا من أعمال خان، لذلك فقد شملت المجموعة العديد من ملابس السهرة المزينة بقطع من الكريستال والترتر، فبرزت بدلة جمبسوت مزينة بالكامل بالترتر اللامع، أما التصاميم الأكثر إبداعًا فقد أتت بمزيج من ظلال الباستيل أومبريه، أما الصور الظلية فقد تنوعت بين القصيرة والطويلة وذات الأكمام الطويلة والقصيرة أو ذات الكتف الواحدة، وغالبًا ما تميزت بقصات ضيقة منحوتة تبرز تضاريس الجسم.

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