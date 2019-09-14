محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنتِ تبحثين عن وجبة حلوي مميزة لأطفالك، فأليك طريقة تحضير بان كيك الموز بصوص جوز الهند والشوكولاتة، بحسب ما جاء في موقع "كوكباد": المقادير: -كيلو ونصف بان كيك ملعقة صغيرة من البيكنج بودر كوب من الحليب ملعقتين من العسل 50جرام زبدة مذابة Advertisements 3 موز مهروس صوص جوز الهند كوب من الشوكولاتة الداكنة كوب حليب جوز الهند طريقة التحضير: - تخلط جميع المكونات ثم يضاف الحليب تدريجيا حتي لا تتجلط. - تشكل وحدات البان كيك باستخدام ملعقة الآيس كريم، وتسوى على الجانبين، تترك لتبرد تماما. -تزين بصوص جوز الهند والشوكولاتة، ثم تقدم.

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