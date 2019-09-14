ماسك الحليب والعسل لبشرة نضرة ومشرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: إذا كنتِ تبحثين عن بشرة متألقة وخالية من العيوب، فأحرصي على تطبيق ماسك العسل واللبن للحصول على بشرة مشرقة وجذابة خاصة إذ كنتِ من أصحاب البشرة الجافة، حسب ما جاء في موقع cosmopolitan: المكونات: ملعقتين من اللبن Advertisements ملعقة من العسل طريقة تحضير الماسك: اخلطي المكونات في وعاء، وضعي الماسك على وجهك، لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ.

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