طريقة عمل الحليب بالزعفران وفوائده

يمتلك الحليب العديد من الفوائد لصحة الإنسان، وتحاول الأمهات جعل أبنائها يتناولونه بشتى الطرق، خاصةً بدمجه مع الزعفران، الذي يفيد الطفل ويساعد على نموه.

إليكِ طريقة عمل الحليب بالزعفران، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير

6 كوب حليب طازج او محضر من الحليب البودرة

2 ملعقة صغيرة خيوط الزعفران

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير

- تنقع خيوط الزعفران في ربع كوب من الحليب لمدة ساعة تقريبا.

- نرفع بقية الحليب مع كمية السكر في وعاء على النار حتى يصل الى درجه الغليان.

Advertisements

- نضيف خليط الحليب والزعفران ونتركه يغلي من 3- 5 دقائق ثم يقدم.

فوائد الحليب بالزعفران

مضاد للاكتئاب

يساعد الحليب بالزعفران على التخلص والتخفيف من الكثير من الاضطرابات النفسيّة كالشعور بالإحباط.

حماية الشعر من التساقط

خلط الزعفران مع الحليب يمكنه أن يساعد الشعر من التساقط، من خلال وضع الخليط على الشعر وتركيزه على المناطق الفارغة.

الحفاظ على القلب

يمكن لخليط الحليب والزعفران العمل على الحفاظ على صحة القلب ويرجع ذلك نتيجة وجود البوتاسيوم بداخله، والذي يحمي القلب ويحافظ على معدل ضغط الدم بداخله.