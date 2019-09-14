تعرفي على الحيل التي تتبعها كيم كارداشيان لإبراز "نحافة خصرها"

أسلوبها في الملابس جريء إلا انها أصبحت مثالاً للأناقة والإطلالات العصرية، لكن أكثر ما تشتهر به كيم كارداشيان هو خصرها النحيف جداً، فإلى جانب الرياضة والتمارين المخصصة لمنطقة المعدة والخصر تعتمد كيم حيلاً من خلال اختيار إطلالاتها لإبراز خصرها النحيف وقوامها بطريقة جذابة مثل الأقمشة المطاطية والساتان، وكذلك الأحزمة العريضة بالإضافة إلى السروال وتنانير الخصر العالي، وإليك أبرز الحيل التي تعتمدها كيم كارداشيان لتبرز نحافة خصرها.

للحصول على خصر نحيف جداً، تختار كيم الكورسيه الذي يزيد من نحافة خصرها كما يحدد قوامها الرشيق. حتى مع الكنزة الفضفاضة تختار الكورسيه لتحديد خصرها، فصيحة سروال الدينيم بالخصر العالي من أكثر الإطلالات الكاجوال التي تعتمد عليها كيم كارداشيان، وهي تحرص على إختار الخصر العالي تحديداً مع قصة السروال الضيقة جداً، وغالباً ما يتم تعديل قصة السروال لكي يناسب قوامها. وتنسّق مع السروال توب ضيقة.

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حتى مع الكنزة الفضفاضة تختار الكورسيه لتحديد خصرها

البودي سوت قطعة أساسية في خزانة كيم، وهي سلاحها السري خصوصاً أنه يساعدها على إبراز منحنياتها.

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نادراً ما تختار كيم ملابس مزيّنة بالنقشات، بل تلجأ في المقابل إلى الألوان الحيادية أو الأسود. فالإطلالة المونوكروم تبرز الخصر النحيف وتُظهر الجسم على شكل الساعة الرملية.

الإطلالة المونوكروم تبرز الخصر النحيف وتُظهر الجسم على شكل الساعة الرملي

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