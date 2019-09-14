بريانكا شوبرا تخطف الأنظار خلال حضورها "عروض نيويورك"

لا يمكن أن نتابع عروض الموضة في نيويورك إلا ونتحدث عن أناقة النجمات العالميات اللواتي رصدناها خصوصاً مع إطلالة الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي تألقت بموضة اللون الأسود أثناء حضورها عرض Oscar De La Renta، وانطلاقاً من هنا، شاهدي أجدد إطلالات النجمات خلال حضورهن عروض الموضة في نيويورك، لتختاري الصيحات الكاجوال والساحرة.

موضة اللون الأسود

أطلّت الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra خلال عرض Oscar De La Renta باللون الأسود مع الفستان الأسود الضيق والذي يتعدى حدود الركبة. فتميّز هذا التصميم بقصة الصدر المكشوفة مع البطن المفرّغ بتفاصيل الشبك الذهبي العصري والملفت، مع الشراريب المنسدلة من كافة الجوانب بطرق غير مستقيمة وملفتة للنظر. بدورها اختارت Scarlett Johansson فستان قصير ومزخرف مع الأقمشة الجانبية المنسدلة بكثير من التميّز.

موضة البلايزر القصيرة

ومن الإطلالات البارزة التي لفتت أنظارنا خلال عروض نيويورك، موضة الفساتين القصيرة التي تأتي على شكل بلايزر مستقيمة. فتألقت Kendall Jenner ببلايزر سوداء بالقماش الساتان الأسود، في حين فضّلت Ashley Benson اختيار بلايزر مخملي قصير بأسلوب الفستان. كما لفتنا إطلالة Paris Hilton بفستان فوشيا غير مستقيم وعصري، من دون أن ننسى إطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian بتصاميم جلدية لماعة من خلال البنطلون الأسود والتوب الفضية الساحرة.

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