قدمت الشيف أماني رفعت، طريقة عمل تارت كريب بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها "بالهنا"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل تارت كريب بالجبنة

كوب دقيق.

رشة ملح.

3 بيض.

كوب ونصف كوب لبن.

ملعقة كبيرة زيت.

20 شريحة تركي.

20 شريحة جبنة جرويير.

مقادير عمل الصوص الأبيض

3 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

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2 كوب لبن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

طريقة عمل تارت كريب بالجبنة

اخفقي البيض جيدًا ثم ضيفي الدقيق تدريجيًا ثم ضيفي الملح.

ضيفي اللبن تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى الوصول للقوام المطلوب.

ضعي قليل من الخليط في طاسة الكريب في الزيت وحمريه على الجهتين.

ضعي طبقات من الكريب في صينية التشيز كيك.

ضيفي الصوص ثم تركي ثم جبنة وكرري ثم ضعي قليل من البقسماط على الوجه وادخليها الفرن حتى تسيح الجبنة وقدميه.

طريقة عمل الصوص الأبيض

حمري الدقيق في الزبدة ثم ضيفي اللبن مع التحريك المستمر.

ضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.