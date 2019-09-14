فوائد زبدة الشيا وطريقة استخدامها

زبدة الشيا هي عبارة عن دهن ذي لون عاجي يستخرج من جوزة شجرة الشيا الأفريقية عن طريق الكسر والغليان والخلط، وتستعمل بشكل كبير في مستحضرات التجميل والترطيب والمراهم.

وإليكِ فوائد زبدة الشيا، وفقا لما ذكره موقع health line الطبي:

فوائد زبدة الشيا

- تمنع إنسداد المسام في البشرة الدهنية.

- تقيّ من مشاكل وأمراض جلدة فروة الرأس كالثعلبة، والتي تزيد من حدّة التساقط وفقدان الشعر.

- تغذي بصيلات الشعر وتزيد من قدرته على النموّ، وتعزّز كثافته.

- تضفي لمعاناً ونعومة كبيرة على الشعر.

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- تحتوي زبدة الشيا على المضادات النباتية الطبيعيّة للأكسدة.

- تحمي خلايا الجسم من الشقوق الحُرّة المُسببة للسرطان.

- تمنع تلف الجلد.

- تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

طريقة استخدام زبدة الشيا للشعر الجاف

- تدليك الشعر بزبدة الشيا.

- تركها على الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ومن الأفضل تركها على الشعر طوال الليل.

تُستخدم الوصفة مرّتين في الأسبوع.