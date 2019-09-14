طريقة عمل أرز بالمشروم

الأرز صنف أساسي على المائدة يوميا، ومع أعباء دخول المدارس يمكنك تقديم لأطفالك وجبة أرز مكتملة العناصر الغذائية، مع اللحم والدجاج، وهي وصفة الأرز بالمشروم. المقادير أرز. بصل. ملعقة زيت. مكعب زبد. ملح. قرفة. جوزة الطيب. ماء. مشروم. Advertisements روزماري. بودرة ثوم. فلفل ألوان متبل بالملح والفلفل الأسود. طريقة التحضير يشوح البصل في الزيت مع الأرز، ثم يضاف الروزماري والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل. تضاف الماء للأرز، ثم يترك ليغلى ويغطى على نار هادئة حتى ينضج. يشوح المشروم مع الزبد ثم يضاف الروز ماري، وبودرة الثوم. يوضع المشروم ثم الأرز ثم الفلفل الألوان، ثم الأرز مرة أخرى. يزين الأرز بالصنوبر أو الكسبرة الخضراء.

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