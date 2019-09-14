طريقة عمل سلطة كافيار

أطباق المقبلات، واحدة من الأطباق الأساسية على مائدة طعامك، قدمي اليوم لأسرتك سلطة كافيار الشهية، على طريقة الشيف غادة جميل. مكونات سلطة كافيار كافيار مايونيز جبنة فلفل ألوان أنشوجة بابريكا Advertisements ملح - فلفل أسود طريقة تحضير سلطة كافيار في وعاء عميق زجاجي، اخلطي الكافيار مع الأنشوجة والمايونيز والجبنة. ضيفي الملح والفلفل والبابريكا، ثم الفلفل الألوان. اخلطي المكونات، وقدمي السلطة باردة.

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