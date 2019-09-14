مشروب اللبن بالحبهان من المشروبات المفيدة جدًا لصحة الجسم، حيث أنه يجمع بين العناصر المغذية الموجودة في اللبن والعناصر المفيدة الموجودة في الحبهان، تعرفي على طريقة تحضيره وفوائده. مكونات اللبن بالحبهان كوب لبن كامل الدسم 3 حبات من الحبهان ملعقة عسل نحل طريقة تحضير اللبن بالحبهان افتحي حبات الحبهان اتركيه جانبًا. وفي كنكة صغيرة ضيفي الحليب والعسل وحبات الحبهان وقلبيهم جيدًا. ثم ضعي المقلاة علي الشعلة وقلّبي الخليط جيداً. اتركيه علي النار حتى يغلي، واشربيه دافئًا. Advertisements فوائد مشروب اللبن بالحبهان يحتوي هذا المشروب على الكثير من العناصر المفيدة لصحة الجسم، يقدمها لكِ موقع "هن" بحسب موقع "healthline" الأميركي. هذا المشروب يكافح السرطان. يمد الجسم بالكالسيوم. به آثار مضادة للجراثيم ومعالجة للالتهابات، كما يحمي من الأمراض المزمنة بفضل هذه الآثار. يخفض مستويات السكر في الدم. به خصائص مضادة للأكسدة. مدر للبول. يخفض مستوى ضغط الدم. يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي، بما فيها قرحة المعدة. يعالج قرح الفم. يعالج رائحة الفم الكريهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب اللبن بالحبهان وفوائده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.