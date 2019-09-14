فستان بدون أكتاف وبكاء الأب.. مشاهد من حفل زفاف ابنة نشوى مصطفى

وسط أصوات الزغاريد المرتفعة، احتفلت "مريم" ابنة الفنانة نشوى مصطفى بحفل زفافها، مساء أمس، بحضور عددا كبيرا من الفنانين، عقب شهرين من زواج شقيقها الوحيد "عبدالرحمن"، موثقة لحظات من الحفل بصور ومقاطع فيديو، ونشرتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلا عن مشاركة بعض الحضور بمواد مصورة من الحفل.

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"هن" رصد أبرز المشاهد من حفل زفاف ابنة "نشوى"، خلال الفقرات التالية:

فستان العروس

تألقت "مريم" بفستان أبيض دون أكتاف، طويل وفضفاض، ومزين بنقوش فضية لامعة، بالإضافة إلى طرحة طويلة تتجاوز المتر والنصف، من توقيع مصمم الأزياء السوري، أيمن لحمون.

عقد القران

خلال مقطع فيديو تجاوز الـ5 دقاق، وثقت "أم العروس" تفاصيل عقد قران ابنتها، حيث تضمنت المادة المصورة، ظهور زوج "نشوى" مع العريس والمأذنون، خلال إتمام مراسم عقد القرآن، لينتهي الأمر ببكائه، وسط زغايد أهل وأصدقاء العروسين، لتظهر العروسة أثناء بكائها، واحتضانها لوالدها وشقيقها عبدالرحمن طارق وعريسها.

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مها أحمد وداليا البحيري أبرز الحضور

العديد من الفنانين، حرصوا على مشاركة صديقتهم فرحتها بزواج ابنتها، أبرزهم الفنانة مها أحمد، مطلة بأزياء سهرة سوداء اللون، وزوجها مجدي كامل، والفنان ياسر جلال، والممثلة داليا البحيري.

مصطفي قمر يحيي الحفل

بأزياء كاجوال صيفية، عبارة عن "تي شرت" أسود منقوش، وبنطلون جينز و"كاب"، أطل الفنان مصطفى قمر، خلال غنائه في حفل زفاف "مريم".

أغنية لم تذاع

الفنانة نشوى مصطفى، أكدت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها قدمت أغنية لابنتها على غرار ما فعلته في حفل زفاف نجلها "عبدالرحمن"، إلا أنها ستذاع خلال يومين.