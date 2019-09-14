البيض بالعجوة من الأكلات الدسمة التي كانت تُعد في البيوت المصرية قديمًا، حيث أنها مليئة بالسعرات الحرارية، لكنها لذيذة وشهية للغاية، يمكنكِ تناولها فقط إذا كنتِ تريدين زيادة وزنك. مكونات البيض بالعجوة كوب عجوة ملعقة كبيرة سمنة بلدي 4 بيضات رشة ملح فانيليا عيش بلدي أو شامي أو فينو (حسب الرغبة) Advertisements سمسم طريقة تحضير البيض بالعجوة ضعي السمن البلدي في مقلاة على النار. ضيفي العجوة مع السمن وقلبيهم معًا. في وعاء اخفقي البيض بعد أن تديفي له الفانيليا ورشة الملح. وضيفي خليط البيض فوق العجوة في المقلاة وقلبيه جيدًا لمدة 4 دقائق. اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا، ثم رشي عليه السمسم وقدميه ساخنًا مع العيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البيض بالعجوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.