بطلات دورة الألعاب الأفريقية في ضيافة "مصر تستطيع": الرياضة حياتنا

استضاف برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، عدد من أبطال مصر الفائزين بميداليات ضمن دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وفي فقرة خاصة ببطلات مصر في دورة الألعاب الأفريقية، تحدثن لاعبات مصر عن صعوبات التدريب، وكذلك الصعوبات التي واجهتهن في أثناء البطولة، وتفاصيل رحلاتهن منذ الصغر مع الريضات المختلفة.

وحطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر المقامة في مدينة الرابط بدولة المغرب جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الأفريقية التي انطلقت لأول مرة عام 1965 بالكونغو.

ونجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية و72 ميدالية برونزية.

وقالت بسنت حميدة، لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى، والحاصلة على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو، إنها تتدرب 6 ساعات يوميا على فترتين، وفي فترة المنافسات تتمرن تمرينة واحدة من 3 إلى 4 ساعات.

وأضافت أنها تمتلك الكثير من الأرقام القياسية، مشيرة إلى أنها كسرت عام 2016 رقما قياسيا استمر 21 عاما.

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وقالت زينة شرف عضو فريق سيدات الجمباز الحاصل على ذهبية فرق السيدات بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، إنها بدأت لعب الجمباز منذ ثلاث سنوات تقريبا، مشيرة إلى أنها تتمرن لمدة 5 ساعات يوميا.

وأوضحت دارين حجازي، صاحبة ذهبية في التجديف بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، أن أصعب شيء في رياضة التجديف هو الحفاظ على توازن المركب، كما أن التيار الذي اعتاد عليه اللاعبون المصروين عكس التيار الذي تتقام به البطولات، "التيار اللي تمت فيه البطولة كان تيار من الجنب عكس تيار النيل اللي بيبقى من الأمام أو الخلف"، مشيرة إلى أن السباحة من أهم الرياضات المرتبطة ارتباطا شديدا بالتجديف.

وتابعت أن الرياضة تنظم حياة الشخص وتحافظ على اللياقة البدنية وتزيد من التحصيل الدراسي.