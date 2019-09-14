الأعراض الجانبية لمضادات الاكتئاب

يعتمد علاج اضطراب الاكتئاب الشديد على المريض، وغالباً ما يكتشف المرضى أفضل النتائج عند استخدام أدوية الاكتئاب، بجانب العلاج النفسي.

وحاليًا يوجد بالأسواق كثير من العقاقير التي تُستخدم في علاج الاكتئاب، لكن جميع هذه العقاقير تعتمد على المريض بشكل كلي من حيث تقبله للعلاج.

ويُعرف عن أدوية الاكتئاب كثرة أعراضها الجانبية، يقدم لكِ موقع "هن" الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لأدوية الاكتئاب، بحسب موقع "healthline" الأمريكي:

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال.

الغثيان.

جفاف الفم.

الأرق.

الصداع.

Advertisements

النعاس.

انخفاض الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية.

الانفعال والغضب.

تغيرات في الشهية.

زيادة ضغط الدم.

عدم وضوح الرؤية.

الارتباك.

القلق.

الهلع.

جدير بالذكر أن هذه الآثار الجانبية تظهر على المرضى بنسب متفاوتة.