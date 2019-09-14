الحمل خارج الرحم أو "الحمل المنتبذ" من الأمور التي تثير الخوف لدى النساء إذ مررن بهذه التجربة، حيث تنشأ البويضة في مكان مختلف غير الجزء الرئيسي من الرحم.

وغالبًا ما يحدث الحمل المنتبذ في قناة فالوب، وفي بعض الحالات يحدث الحمل المننتبذ في مناطق أخرى مثل المبيض أو التجويف البطني أو الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم) وهو المتصل بالمهبل، وعرض موقع "مايو كلينك" الأعراض التي تشير إلى الحمل خارج الرحم.

أعراض الحمل خارج الرحم

تحدث الأعراض التي تشعر بها النساء في حالات الحمل العادية، مثل غياب الدورة الشهرية وليونة الثدي والغثيان.

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وجود آلام في الحوض.

نزيف مهبلي خفيف.

إذا تسرب دم من قناة فالوب، تشعر السيدة بألم متزايد في البطن أو الرغبة في حركة الأمعاء أو عدم الشعور بالراحة في منطقة الحوض.

في حالة حدوث نزيف حاد، تشعر السيدة بألم في الكتف حيث يملأ الدم الحوض والبطن.